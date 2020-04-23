Sokağa kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar - Son Dakika
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Sokağa kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar
7 saat önce
İstiklal Marşının okunması Şarkıların ve şiirlerin okunması KARAMAN - Karaman'da bir mahallenin sakinleri, sokağa kurdukları ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
İstiklal Marşının okunması
Şarkıların ve şiirlerin okunması KARAMAN - Karaman'da bir mahallenin sakinleri, sokağa kurdukları ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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24.04.2020 05:29:56. #1.13#
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