Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

13.04.2022 15:11
Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Hammamı ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadığını söyledi.

İstanbul Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı (25), "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi.

Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, "Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim" dedi. Hamza Hammamı adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu Hamza Hammamı gözaltına aldı. Hammamı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

"KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, "Ben 7-8 yıldır Türkiye´de yaşıyorum. Yeterince Türkçe konuşabiliyorum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darp etmedim. Ayrıca başka insanlara karşı veya Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadım.

"ŞAHISLAR BANA SALDIRDI"

Ben sadece trafik nedeniyle işyerimin önünde seyir halinde olan aracın devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istedim. Ancak uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olduğunu tahmin ettiğim bir kısım şahıslar bana saldırdılar. Bu şekilde gerginlik yaşandı. Daha sonra şahıslar araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar.

"BEN BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Ben bu olayın gerginliği ve ayrıca Suriye´de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım. Ayrıca benim arkadaşlarım beni tutarak işyerinin içine sokmaya çalıştılar. Sanki ben suç işlemişim ve beni koruyormuş gibi davrandılar. Oysa ben herhangi bir suç işlemedim.

"O ANDA GELEN POLİSİ GÖRMEDİM"

Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım.

"ARAÇTA KADIN VE ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayınlayarak farklı bir şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim" dedi.

Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

SINIR DIŞI EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Hamza Hammamı'nin "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından ifadesi alındı.

Hammamı, ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Kaynak: Habertürk

Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
YORUMLAR
500
Esnafa küfürler yağdırıp tehdit etmişti! Suriyeli adam işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek Esnafa küfürler yağdırıp tehdit etmişti! Suriyeli adam işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek Kırıkkale'de ramazan sokağı ilgi görüyor Kırıkkale'de ramazan sokağı ilgi görüyor

Tehdit Soruşturması, Bağcılar, Suriye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:15 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu 'Zaten herkes diyeceğini dedi sorun yok' dedi
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:43 Ali Babacan apartman görevlileriyle iftarda buluştu: Devletin açıkladığı enflasyona herkes gülüyor, önce doğru konuşsunlar!
14:42 1 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz, şimdi de oğluyla Miami'ye taşınıyor
14:39 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Derin, Volkan'la Asya'nın ilişkisini öğrenecek mi?
14:30 Yabancı uyruklu gençlerle ilgili yeni bir skandal! Gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştılar
14:17 Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıktı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:21:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement