Sokağa sandalye atıp tehditler yağdırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı (25), "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi.

Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, "Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim" dedi. Hamza Hammamı adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu Hamza Hammamı gözaltına aldı. Hammamı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, "Ben 7-8 yıldır Türkiye´de yaşıyorum. Yeterince Türkçe konuşabiliyorum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darp etmedim. Ayrıca başka insanlara karşı veya Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadım.

"ŞAHISLAR BANA SALDIRDI"

Ben sadece trafik nedeniyle işyerimin önünde seyir halinde olan aracın devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istedim. Ancak uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olduğunu tahmin ettiğim bir kısım şahıslar bana saldırdılar. Bu şekilde gerginlik yaşandı. Daha sonra şahıslar araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar.

"BEN BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Ben bu olayın gerginliği ve ayrıca Suriye´de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım. Ayrıca benim arkadaşlarım beni tutarak işyerinin içine sokmaya çalıştılar. Sanki ben suç işlemişim ve beni koruyormuş gibi davrandılar. Oysa ben herhangi bir suç işlemedim.

"O ANDA GELEN POLİSİ GÖRMEDİM"

Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım.

"ARAÇTA KADIN VE ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayınlayarak farklı bir şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim" dedi.

SINIR DIŞI EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Hamza Hammamı'nin "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından ifadesi alındı.

Hammamı, ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Kaynak: Habertürk