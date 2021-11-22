SOKAĞA TERK EDİLEN KÖPEKLER İÇİN KULÜBE YAPTILAR - Son Dakika

BURSA'da, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri, sokağa terk edilen köpekler için geri dönüşümden elde edilen malzemelerle kulübe yapıp, doğaya bıraktı.

NAK ekipleri ile HEPAD üyeleri, sokak hayvanları için kış günlerinde korunabilmeleri amacıyla atıl paletlerle kulübeler yaptı. NAK ekiplerinin yaptığı kulübeler, HEPAD tarafından doğaya bırakıldı. Benzer çalışmanın geçen senelerde de yapıldığını belirten HEPAD kurucusu Emre Demir, Bu etkinlikte asıl amaç, kırsalda yaşamak zorunda bırakılan dostlarımızın yaşamlarını, bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek. Özellikle geçtiğimiz senelerde NAK ile birlikte başlattığımız bu projeyi devam ettiriyoruz. Bu etkinlik bizim için çok anlamlı. Çünkü soğuk havaların gelmesiyle birlikte onların bize daha fazla ihtiyacı oluyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Kırsal birçok yerde gönüllü ekiplerimizle birlikte sahipsiz hayvanlarımızın beslenmesi için çalışma yapıyoruz. Bu yüzden ihtiyaçlar onların isteklerine göre belirleniyor. Özellikle kışın, mama döktüğümüz yerlerde mamaların zarara uğramaması açısından, ihtiyaç yerleri neresiyse oralara bırakıyoruz. Bu kulübelerin tamamı geri dönüşümden oluşuyor. Eski paletleri bir araya getiriyoruz. Böyle de bir anlamlı yanı var bizim için diye konuştu.

'PATİLİ DOSTLARIMIZA DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Çalışmayı bundan sonraki yıllarda da sürdüreceklerini söyleyen NAK Derneği Yönetim Kurulu üyesi Pınar Bulmuş ise şunları kaydetti

HEPAD'a, dün olduğu gibi bugün de destek veriyoruz. Dernek olarak sürekli bir cana dokunmaktan bahsediyoruz. Bu can sadece insan hayatı değil. Biz birçok defa hayvan kurtarmaya da gittiğimiz için, patili dostlarımıza burada elimizden ne geliyorsa dernek olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz etkinliğin insan kurtarmadan farkı, bu etkinlikte olası durumlar için tedbir alıyoruz. Bilmeden birçok cana dokunuyoruz. Biz kulübeleri yapıyoruz. Onlar ise kırsalda dağıtımını yapıyor.