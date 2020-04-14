Sokağa terk edilen yavru kediye belediye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

Sokağa terk edilen yavru kediye belediye ekipleri sahip çıktı

Antalya'da sokağa terk edilen yaklaşık 10 günlük yavru kediye Konyaaltı Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Antalya'da sokağa terk edilen yaklaşık 10 günlük yavru kediye Konyaaltı Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Konyaaltı Sahili'nde denetim yapan zabıta ekipleri, çalılıkların arasından kedi sesinin geldiğinin bildirilmesi üzerine çevreyi aradı. Ekipler, yaklaşık 10 gün önce dünyaya geldiği değerlendirilen bir yavru kedi buldu. Kutu içerisine konulan yavru kediyi Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekimlerin sağlık kontrolünden geçirdiği kediye göz damlası yapıldı, sütle beslendi. Kedinin bakımının merkezde süreceği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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