Sokağı çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

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Sokağı çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
7 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletçe dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde, sokaklarda yaşayan canlarımız da bize emanet. Gönüllülerimizle birlikte tüm ilçelerimizde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktık." ifadelerini kullandı.
Görüntülerde, köpekleri besleyen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı günde sokak hayvanlarının beslenmesine izin veren Vali Şahin'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:43 Kaynak: AA
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