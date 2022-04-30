Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü - Son Dakika
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Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü

30.04.2022 12:42
Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü

Eskişehir'de 2 sokağın geçtiği arazisini çitle çeviren ve 1 sokağı ortadan ikiye bölerek kullanıma kapatan mülk sahibinin çektirdiği tel örgüler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü.

Eskişehir'de 2 sokağın geçtiği arazisini çitle çeviren ve 1 sokağı ortadan ikiye bölerek kullanıma kapatan mülk sahibinin çektirdiği tel örgüler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde bulunan ve Eskişehirli bir ailenin mülkiyetinde olduğu öğrenilen yaklaşık 15 bin metrekarelik arazi, 30 yılı aşkın süredir kullanılmıyor. Şehrin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı'na cephesi olan arazi, mahalledeki Kanal Sokak'ın da büyük bir bölümünü ve parkı da kapsıyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından kamulaştırma yapılmadan kullanıma sokulduğu iddia edilen sokak, mülk sahibinin arazi sınırlarını tel örgüyle çevirmesi üzerine ortadan ikiye bölünmüştü.

Tel örgü kimliği belirsiz kişilerce gece saatlerinde söküldü

Çevrede ikamet eden bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşamıştı. Dün öğle saatlerinde çekilen tel örgü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü. Tel örgülerin çekildiği destek demirlerinin ise kaynak noktalarından koparıldığı anlaşıldı. Teli söken şahısların kimliğini araştıran arazi sahiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını inceledikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü
Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü

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Atatürk Bulvarı, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü - Son Dakika


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