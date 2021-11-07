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SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR - Son Dakika

SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

07.11.2021 11:07

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde apartmanların ortasında kalan ve bulunduğu sokağı ortadan ikiye bölen türbeyi görenler şaşırıyor.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde apartmanların ortasında kalan ve bulunduğu sokağı ortadan ikiye bölen türbeyi görenler şaşırıyor. Mahalle sakinlerinden Muazzez Aydın (72) "Türbe sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay. Cuma günleri dua etmeye gelen çok oluyor " dedi.

Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Sevinç Sokak'ta bulunan ve Manisa ermişlerinden olduğu belirtilen Terzizade Ahmed Efendi'nin türbesi, bulunduğu yer itibarıyla dikkati çekiyor.

Ege Mahallesi'nin imara açılmasıyla 17'nci yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi, apartmanların arasında kaldı. Bulunduğu sokağı ikiye bölen türbeyi ilk kez görenler şaşkınlık yaşarken, mahalli ise duruma zamanla alıştı. Her cuma günü ziyarete gelenler de türbe başında dua ediyor.

'MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK ALIŞTIK'

Mahalleye 6 ay önce taşındığını ve türbenin bulunduğu Sevinç Sokak'ta oturduğunu belirten Nevzat Çakar (70), "Aslında çok güzel. Sokağı tarif etmede işime çok yarıyor. Misafirlerim geldiği zaman, ilk gördüklerinde önce şaşırıyorlar. Biz de ilk gördüğümüzde şaşırmıştık" dedi. Oğlunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) ise "Buraya ikinci gelişim. Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" ifadelerini kullandı. Türbenin bulunduğu sokakta yaklaşık 40 yıldır oturan Muazzez Aydın da "İlk geldiğimizde burada türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Türbe sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay oluyor. Cuma günleri kalabalık oluyor. Mahalle sakinleri olarak alıştık" diye konuştu.

SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Manisa, Aydın, Cuma, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAĞI İKİYE BÖLEN TÜRBE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR - Son Dakika


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