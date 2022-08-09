Sokağı istila eden arılar paniğe neden oldu - Son Dakika
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Sokağı istila eden arılar paniğe neden oldu

09.08.2022 20:51

Sokağı istila eden arılar paniğe neden oldu Bursa'da bir otelin kapısına kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi.

Sokağı istila eden arılar paniğe neden oldu

BURSA - Bursa'da bir otelin kapısına kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi. Bir anda sokağı istila eden arılar, vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Arıların istilası ise kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde bir otelin girişine bir anda kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi. Arıların sokakta uçuşması sonucu vatandaşlar panikle kaçarken, bazıları ise görüntü çekmeyi tercih etti. Diğer yandan yere konulan bir leğende ise petekten akan ballar ile arıların toplandığı görüldü. Vatandaşlar belediye ekiplerinden de yardım isterken, bir süre sonra özel kıyafetli profesyonel bir arıcının gelmesiyle arılar kovana toplanarak götürüldü.

Arıların aynı sokakta bir kişiyi ısırdığı öğrenilirken, kovana toplanan arılar sebebiyle bölge sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Arıların istila ettiği otelin sahibi Hakan Pakkan,'Müşterilerle birlikte resepsiyonda duruyorduk. Bir anda arılar etrafımızı sardı. Bir anda ortalık karıştı ve herkes nereye koşturacağını bilemedi. Arı tecrübemizin olması sebebiyle hemen arıcı çağırıp kraliçe arıyla birlikte kovaya koyduk. Arılar 1 kişiyi soktu sadece, şu anlık herhangi bir sorun yok' dedi.

YORUMLAR
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Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi Osmangazi Kavaklı'nın önünü açacak projede sona doğru Osmangazi Kavaklı'nın önünü açacak projede sona doğru
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokağı istila eden arılar paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokağı istila eden arılar paniğe neden oldu - Son Dakika
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