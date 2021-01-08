Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

08.01.2021 00:57
Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin temizlik görevlisi, sokağı süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin temizlik görevlisi, sokağı süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yılmaz (73), yolda cüzdanını düşürdü. Evine geldiğinde cüzdanını düşürdüğünü fark eden Yılmaz, geri dönüp birkaç esnafa sormasına ve aramasına rağmen bulamadı. Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Gökhan Kıymet, mahallede temizlik yaptığı sokağı süpürürken yerdeki cüzdanı fark ederek durumu amirlerine iletti. Kıymet, cüzdanının kaybolduğunu fark eden Fatma teyzenin, mahalle fırınına giderek, "Cüzdanım kayboldu. Gören soran olursa bana haber verir misiniz" dediğini öğrendi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte cüzdanı sahibine teslim eden Kıymet, "Böyle bir şeye vesile olmaktan dolayı ben de mutluluk duyuyorum" dedi.

"Çok mutlu oldum. Belediyemize teşekkür ederim"

İçerisinde kimlik kartı, cevşen ve 550 TL parasının olduğu cüzdanını temizlik görevlisinden teslim alan Fatma teyze ise hem şaşırdı hem de sevinerek mutluluğunu gizleyemedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Cüzdanımı kaybettiğimi fark edince çok üzüldüm. İçerisinde kimlik kartım, cevşen ve bir miktar param vardı. Geri dönüp baktığımda hiçbir yerde bulamadım. Belediyemizden Allah razı olsun. Beni telefonla arayan Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a, ekibine yakın ilgilerinden ve hassas davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Fatma teyzemizin hayır duasını aldık"

Temizlik görevlisi Gökhan Kıymet ise, "Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışıyorum. Mesaiye başladığım sabah saatlerinde temizlik yaparken siyah bir cüzdan buldum. İçinde ise bir cevşen ve para olduğunu gördüm. Sonra etraftaki esnaflara sordum. ve Fatma teyzenin adresini mahalle fırıncısına verdiği bilgiden edindim. Cüzdan içindeki paranın miktarını hiç merak etmedim. Fatma teyzeye verdikten sonra saydığında öğrendim" şeklinde konuştu.

Cüzdanı sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten temizlik görevlisi Kıymet, "Fatma teyzemize cüzdanını teslim ederek, Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın selamını ilettim. Teyzemiz, cüzdanını kaybettiğinden beri endişe içerisindeymiş. Bu duruma üzülerek sabaha kadar ağladığını söyledi. ve cüzdanın bulunmasından dolayı çok mutlu oldu. Teyzemizin hayır duasını aldık. Bizim için önemli olan da bu. Böyle bir şeye vesile olmaktan dolayı ben de mutluluk duyuyorum" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Güneykent, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika


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