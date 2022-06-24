Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti

24.06.2022 15:24
Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti

ŞANLIURFA'da, temizlik işçisi Yusuf Akın, sokakta bulduğu cüzdandaki 3 bin euroyu sahibine teslim etti.

ŞANLIURFA'da, temizlik işçisi Yusuf Akın, sokakta bulduğu cüzdandaki 3 bin euroyu sahibine teslim etti. Cüzdanıyla parasına kavuşan Mehmet Öztürk, Akın'a sarılıp teşekkür etti.

Birecik Belediyesi'nde 4 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Yusuf Akın, Meydan Mahallesi'nde sokakları süpürdüğü sırada yerde cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Akın, içinde kimlik ve 3 bin euro buldu. Akın'ın verdiği bilgi üzerine belediye görevlileri, kimliğinden telefonuna ulaştıkları Mehmet Öztürk'ü aradı. Öztürk, daha sonra temizlik işçisinin yanına giderek içinde 3 bin euro olan cüzdanını teslim aldı. Cüzdanını bulan Akın'a sarılarak teşekkür eden Mehmet Öztürk, "Cüzdanı kaybettiğimi anlayınca büyük üzüntü yaşadım. Bulunduğunu duyunca çok mutlu oldum" dedi.

'EMANETİNİ TESLİM ETTİM'Temizlik işçisi Yusuf Akın ise yerde cüzdanı bulduktan sonra sahibini aradığını belirterek, "İçinde para bulunan cüzdan sahibine ulaşarak emanetini ona teslim ettim. Şimdiye kadar alnımın teriyle kazandım, boğazımdan haram lokma geçmedi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Mehmet Öztürk, Yusuf Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
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