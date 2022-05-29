Sokağı trafiğe kapatan düğüncülerden polis memuruna saldırı! Silah seslerinin yükseldiği olayda ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Sokağı trafiğe kapatan düğüncülerden polis memuruna saldırı! Silah seslerinin yükseldiği olayda ortalık savaş alanına döndü

29.05.2022 17:07

Esenyurt'ta, sokağı trafiğe kapatarak düğün yapmak isteyen bir grupla polis arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedede gruptan 2 kişi, polis memuruna yumruk atarken ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'un Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, 'sokağı kapatarak düğün yapılamayacağı' yönünde uyarıda bulundu.

POLİSE YUMRUK ATINCA ORTALIK KARIŞTI

Yapılan ikazlara aldırış etmeyenler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini arbedeye bıraktı. Arbede sırasında gruptan 2 kişi, polise yumruk attı. Bunun üzerine ekipler, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı ve havaya ateş etti. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine rağmen bir süre daha devam eden arbede, güçlükle yatıştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞANAN GERGİNLİK KAMERADA

Sokakta, grup ile polis arasında yaşanan gerginlik çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tartışma sırasında 2 kişinin polis memuruna yumruk atması, polisin havaya ateş ettiği, bu sırada bir kişinin yerde yattığı ve bazı kişilerin polise sandalye fırlattığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: DHA

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