Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti - Son Dakika

Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ertuğrul Mahallesi Şükran Sokak'ta (Sinemalar Sokağı) gerçekleştirilen ve sokağın baştan sona yenilendiği çalışmalar tamamlandı.

Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ertuğrul Mahallesi Şükran Sokak'ta (Sinemalar Sokağı) gerçekleştirilen ve sokağın baştan sona yenilendiği çalışmalar tamamlandı. Sokak sakinleri, Başkan Yüksel'e astıkları pankartla teşekkür ettiler.

Süleymanpaşa Belediyesi, yol hamlesine sokak sokak devam ediyor. Son olarak, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan ve Sinemalar Sokağı olarak bilinen Şükran Sokak, sil baştan yenilendi. Eski kötü görüntüye sahip zemin tamamen kaldırılıp yeni ve göze hitap eden yeni zemine kavuşturularak sokağa estetik bir görüntü sağlandı. Araç parklanmalarının önüne geçmek için Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde imal elden delinatörlerin de monte edilmesi ile sokak sakinlerinin ve esnafın istifadesine sunulan Şükran Sokak, albenili yeni görüntüsü ile gören herkesin beğenisini kazandı.

Sokakta yapılan çalışmaları her gün yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmalar sırasında sık sık vatandaşlar ve esnafla da sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Vatandaşlar sokağa pankart asarak teşekkür etti

Öte yandan, çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak sakinleri ve esnaf sokağın yenilenmesinden ötürü duydukları memnuniyeti sokağa astıkları pankartla dile getirdiler. Pankartta, "Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sn. Cüneyt Yüksel'e Ertuğrul Mahallesi İhsaniye ve Şükran Sokak'ta yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ

Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti
Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti
Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti
Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Estetik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağı yapılan esnaf böyle teşekkür etti - Son Dakika

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