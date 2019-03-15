Sokağın Çocukları Filmi
1 saat önce
Sokağın Çocukları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sokağın Çocukları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Tüm geliri sokak hayvanlarına bağışlanan film
de sokak hayvanları ve hayvanseverlerin kurdukları bağ ve ayrıca bazı insanların hayvanlara eziyetleri anlatılıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Faik Ahmet Akıncı
oturuyor. Filmin senaryosunu ise yönetmen Akıncı ile Kasım Uçkan kaleme alıyor. Yönetmen:
Ahmet Faik AkıncıSenaryo:
Ahmet Faik Akıncı, Kasım UçkanOyuncular:
Ahmet Faik Akıncı, Belma Mamati, Metin Keçeci
, Burhan Sırmabıyık, Tevfik Yapıcı, Yusuf Ekşi
, Toygun Ateş
, Aziz Özuysal, Dilek Ölekli, Seval Hislisoy, Ergül Çolakoğlu, İbrahim BalabanFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Sokağın ÇocuklarıYapımcı Firma:
Gizem AjansYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
15.03.2019Sokağın Çocukları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
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