Son Dakika Haberleri: 'Sokağın Enerjisi' gezisi sona erdi
Son Dakika Yaşam Haber

'Sokağın Enerjisi' gezisi sona erdi

1 saat önce

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacıların Mustafa Seven'le katıldığı Gaziantep turu sona erdi.

'Sokağın Enerjisi' gezisi sona erdi, System.String[]

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacıların Mustafa Seven'le katıldığı Gaziantep turu sona erdi.


Sepaş Enerji'nin, insan enerjisinden yola çıkarak hayata geçirdiği "Sokağın Enerjisi" fotoğraf yarışmasının kazanan yarışmacıları, Mustafa Seven ile birlikte Gaziantep'i fotoğrafladı. Hafta sonu gerçekleşen fotoğraf turunda katılımcılara hem sokak fotoğrafının incelikleri anlatıldı hem de bölgeye has tarihi doku ve sokaklar rehber eşliğinde gezildi. Sabun atölyelerinden biber kurutma işlemine, baklava yapımından antik kent çekimleri dahil olmak üzere yörenin kültürel ve doğal değerleri fotoğraf karelerine yansıdı. Bol yemekli geçen gezide katılımcılar tarafından çekilen fotoğraflardan bazıları, projenin sergisinde de kullanılacak. Gezi sonrasında açıklama yapan Mustafa Seven, "Fotoğrafa böyle katkı sağlayan bir çalışmada yer aldığım için çok memnunum, gezimiz çok keyifli geçti" dedi. - KOCAELİ

Mustafa Seven, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti
Bu mesleği yapanlar 55 yaşını zor görüyor 3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği "Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:51:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Sokağın Enerjisi' gezisi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]