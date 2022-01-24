Sokak araları buz pistine döndü bir araç kayarak garaja daldı - Son Dakika

Kağıthane'de bir araç yokuştan aşağı inerken kar sebebiyle buzlanan yolda kaydı. Kayan araç bir evi sıyırarak, binanın otoparkına daldı.

Olay, 15.00 sıralarında Kağıthane Beyözü Sokak'ta meydana geldi. 34 SE 8077 plakalı araç sürücüsü, yokuştan aşağı doğru inerken buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaydı. Önce duvara çarpan sürücü, giriş katta bulunan bir evin penceresini sıyırarak binanın garaj kapısına daldı. Aracın çarptığı bina duvarında bulunan doğalgaz kutusu ise zarar gördü.

Sokakta yaşayan mahalle sakinleri, sokağın çok dik bir yokuş üzerine kurulu olduğunu ve kar yağışının etkisiyle buz pistine döndüğünü söyledi. Mahalleli tuzlama çalışması yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) üç kere başvurduklarını fakat herhangi bir karşılık göremediklerini söyledi.

"BUGÜN ÜÇ KERE KAZA OLDU BU SOKAKTA"

Beyözü sokakta yaşayan Ahmet Aydın, "Burası çok dik bir yokuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tuzlama çalışması yapmaları için üç kere aramamıza rağmen gelmediler. Bu yokuşun girişini kapatsalar, bu kadar kaza olmazdı. Buradan aşağı doğru inmek için yönelen araçlar, yokuş çok dik olduğu için geri de çıkamıyor. Bu araç da hızlı geliyordu, kaydı. Kaymanın etkisiyle şoför panik yaptı, frene bastı. Bu sokakta yaşanan ilk kaza değil bu, bugünün üçüncü kazası. Bugün üç kere kaza oldu bu sokakta. Bu kazaların sebebi de yokuşun çok dik olması ve yolların tuzlanmaması. Eminim belediyenin çok işi vardır ama bu ara yolları da, dik yokuşları da tuzlamaları gerekiyor" dedi.

(Abdulkadir Atmacan - Doğan Can Cesur/ İHA)