Sokak araları kayak pistine döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak araları kayak pistine döndü - Son Dakika

Sokak araları kayak pistine döndü

6 saat önce

Trabzon'da şehir merkezine üç yıl aradan sonra yağan kar, en çok çocukları sevindirdi.

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Trabzon'da şehir merkezine üç yıl aradan sonra yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil olmasıyla mahalle aralarını adeta kayak pistine çeviren çocuklar ellerine geçirdikleri poşetlerle gece gündüz kayarak doyasıya eğlendi.


Şehir merkezine yakın yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken yol ve kaldırımlarda meydana gelen buzlanma zaman zaman tehlikelere neden oluyor. Buzlu yollardan yürümeye çalışan çok sayıda kişi düşme sonucu yaralanarak hastanelerin acil servisine kaldırılırken, düşenlerin özellikle çocuk ve yaşlılar olduğu belirtildi. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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