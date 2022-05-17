Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı

17.05.2022 11:30

Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralıELAZIĞ Elazığ'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı.

Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı

ELAZIĞ Elazığ'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga da bir kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı
Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı
Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı
Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak arasında başlayan kavga caddeye taşındı: 1 yaralı - Son Dakika
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