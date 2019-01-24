Son Dakika Haberleri: Sokak Arasında Devrilen Kamyonet Kamerada

Sokak Arasında Devrilen Kamyonet Kamerada

20 dakika önce

Bursa'da sokak arasında aşırı hızlı seyreden kamyonetler çarpıştı.

Sokak Arasında Devrilen Kamyonet Kamerada, System.String[]
Bursa'da sokak arasında aşırı hızlı seyreden kamyonetler çarpıştı. Kamyonetlerden biri devrildi. Yaralıları esnaf ve mahalleli kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren olay dün gece merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Uluyol mahallesinde ara sokaklarda hızlı seyreden 16 L 1587 ve 16 BTE 77 plakalı iki kamyonet iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. 16 L 1587 plakalı kamyonet çarpanın etkisiyle havalanıp yol kenarında park halinde bulunan 06 UP 626 plakalı bir başka kamyonete çarparak devrildi. Devrilen kamyonetin içerisinde kalan 3 kişiyi kurtarabilmek için esnaf ve vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar araç içerisinde sıkışan Gamze Y. Murat A. ve Ferhat A.'yı dışarıya çıkardı. Kanlar içinde kalan Gamze Y.' olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Araçtan çıkan Ferhat A. ve Murat A. aracı kimin sürdüğünü hatırlamadıklarını söyleyerek birbirini suçladı. Sokakta tartışmaya başlayan ikiliyi, polis ekipleri gözaltına aldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken, şoförün tespit edilebilmesi için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 2 sokağın kesiştiği yerde gerçekleşen kazanın görüntülerinde, Recep T. kontrolündeki 16 BTE 77 plakalı kamyonet seyir halindeyken, diğer sokaktan hızlı bir şekilde gelen 16 L 1587 plakalı kamyonetle çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç, yol kenarında bulunan başka bir kamyonete çarparak sokak üzerinde devrdiliyor. Şiddetli çarpışma sesine sokağa inen mahalleli, kendi imkanlarıyla yan yatan aracı kaldırıp, araçta sıkışan 3 şahsı kurtardığı görülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:05:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Arasında Devrilen Kamyonet Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]