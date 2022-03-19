SOKAK ARASINDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika
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SOKAK ARASINDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL KAMERALARA YANSIDI

19.03.2022 09:13

ATAŞEHİR'de sokak arasında drift yapan sürücü, park halindeki araçları teğet geçti.

ATAŞEHİR'de sokak arasında drift yapan sürücü, park halindeki araçları teğet geçti. Sokağın caddeye bağlandığı noktada son anda duran otomobil, cadde üzerinden geçen taksiye çarpmaktan son anda kurtuldu.

Gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 34 VB 0447 plakalı otomobil sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan zeminde aracı kaydırıp drift yaparak, tehlikeli anlara sahne oldu. Park halindeki araçları teğet geçen otomobil, Dudullu Caddesi kesişiminde son anda durarak caddede ilerleyen taksiye çarpmaktan son anda kurtuldu.

SOKAK ARASINDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL KAMERALARA YANSIDI
SOKAK ARASINDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL KAMERALARA YANSIDI
SOKAK ARASINDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL KAMERALARA YANSIDI

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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK ARASINDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika


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