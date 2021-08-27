SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ANTALYA'da 66 yaşındaki Yaşar Figen sokak arasında ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yaşar Figen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön incelemede Yaşar Figen'in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı. Terlikleri yakınında bulunan Figen'in cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaşar Figen'in yaklaşık 3 yıldır Kaleiçi bölgesinde bimekan olarak yaşadığı ve çevredeki esnaf tarafından yardımlarda bulunulduğu öğrenildi.