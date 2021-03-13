Sokak arasında sürekli yürüyüş yapan gençten ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

Sokak arasında sürekli yürüyüş yapan gençten ruhsatsız tabanca çıktı
13.03.2021 12:56
DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında sürekli yürüyüş yapan şahsın üstünde ruhsatsız tabanca bulundu.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında sürekli yürüyüş yapan şahsın üstünde ruhsatsız tabanca bulundu.
Kent genelinde çalışmalarını sürdüren bekçiler, kısıtlama esnasında sokak arasında sürekli yürüyüş yapan bir gençten şüphelendi. İzin belgesi olduğu için kısıtlamadan muaf olan kişinin işe gitmediğini tespit eden ekipler, şahsın belindeki kabartıyı fark edince üst araması yaptı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şahsa, sokağa çıkma iznini kötüye kullanmaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ruhsatsız tabancasına ise el konuldu. - DÜZCE
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