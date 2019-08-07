Sokak arasında yüzlerce odun alev alev yandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp yakıldığı sırada tutuşan odunlar, alev alev yandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde çöp yakıldığı sırada tutuşan odunlar, alev alev yandı. Mahalleliyi korkutan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme
Sokak'ta çöp yakıldığı sırada istiflenmiş odun öbeği tutuştu. Alev alev yanan odunlara vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yaklaşık 1 dönüm alanda otlar ve yüzlerce istiflenmiş odun yangın sonucu kül oldu. - TEKİRDAĞ
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