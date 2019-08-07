Son Dakika Haberleri: Sokak arasında yüzlerce odun alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sokak arasında yüzlerce odun alev alev yandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp yakıldığı sırada tutuşan odunlar, alev alev yandı.

Sokak arasında yüzlerce odun alev alev yandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp yakıldığı sırada tutuşan odunlar, alev alev yandı. Mahalleliyi korkutan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme Sokak'ta çöp yakıldığı sırada istiflenmiş odun öbeği tutuştu. Alev alev yanan odunlara vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yaklaşık 1 dönüm alanda otlar ve yüzlerce istiflenmiş odun yangın sonucu kül oldu. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Malkara, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
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