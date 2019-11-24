Sokak artasında silahlı kavga: 5 yaralı

ÇORUM'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 5 kişi, yaralandı. Polis, silahla ateş açıp, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken gruptan kimliği belirsiz kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği 5 kişi, yaralandı. Park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü. Olay sonrası saldırgan ile beraberindekiler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.