Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

SATDER Başkanı Recep Karaman ve dernek üyeleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı haber, yaşam ve spor kategorilerini inceledi.

Üyeler, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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