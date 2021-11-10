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Sokak atıkları toplayıcıları, koşullarını iyileştirecek düzenlemeyi bekliyor - Son Dakika

Sokak atıkları toplayıcıları, koşullarını iyileştirecek düzenlemeyi bekliyor

10.11.2021 11:00
Sokak atıkları toplayıcıları, koşullarını iyileştirecek düzenlemeyi bekliyor

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına yönelik yeni bir çalışma yapılacağının sözünü aldıklarını belirterek, "Yöntemi ne olur, o üzerinde çalışılacak bir şey ama en azından daha...

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına yönelik yeni bir çalışma yapılacağının sözünü aldıklarını belirterek, "Yöntemi ne olur, o üzerinde çalışılacak bir şey ama en azından daha insani şartlarda sokaklarda çalışabileceğiz." dedi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır faaliyet yürüttüklerini belirterek, temel amaçlarının kendilerini topluma doğru anlatmak ve görünür hale gelmek olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da sosyal medya hesaplarından atık toplayıcılarına ilişkin destek paylaşımı yaptığını anımsatan Karaman, "Son 5 yıllık mücadelemiz sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıyla görüşüyor olabilmek ve Emine Erdoğan'ın tweeti bizim için gerçekten çok değerli. O makamlar tarafından bilinir olmak bizim için inanılmaz bir şey. Artık sorunlarımızın çözüleceğine inancımız tam, bu saatten sonra." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sokak toplayıcılarını yok etmeye çalıştığına dair" algı oluşturulmak istendiğini belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Bu algı tamamen yanlıştır. Tam tersi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar, göreve geldiği günden bu yana bizimle alakalı çoğu soruna el attılar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı artık sokak toplayıcılarının da sisteme (sıfır atık) entegre edilmesi üzerine büyük bir çalışma başlatmıştır. Ülkemizde toplanan atıklarının yüzde 80'ini biz sokaklardan topluyoruz. Gayri resmi, sağlıksız koşullarda topluyoruz ama bir şekilde bu geri dönüşüm sistemindeki o açığı kapatıyoruz. Artık bu resmi bir statü olacak. Yöntemi ne olur, o, üzerinde çalışılacak bir şey ama en azından daha insani şartlarda sokaklarda çalışabileceğiz. Belki kılık kıyafetimiz, kimliğimiz olacak, insanlar bizi bilecek. Kamu kurum kuruluşları bizi bilecek, tanıyacak. Bütün bunları içeren bir çalışma olacak. Belki bizlerin belediye sistemlerine, belki firmaların çatısı altına entegre edilmemiz sağlanacak ama bütün bu sağlıksız saha koşullarımızı iyileştirecek bir çalışma yapılacak. Bununla çöpe giden atıklar da daha sağlıklı bir şekilde toplanacak. Belki toplama oranlarımız daha yükselecek."

"Bakan Bey'den bunun sözünü aldık"

Karaman, böylece kendilerine yönelik yanlış bakış açısının değişeceğine dikkati çekerek, "Biz de en azından toplumda daha serbest gezebileceğiz. Sokakta çalıştığımız zaman yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Kimi zaman zabıtalar topladığımıza el koyuyor, kimi zaman daha başka sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyoruz ama resmi olarak bu iş, yöntemiyle en kısa zamanda tanımlanacak. Net olarak Bakan Bey'den bunun sözünü aldık, bunun üzerine çalışma yapılıyor. Belki bir ilde pilot uygulama olarak hayata geçirilecek. Yapılacak düzenleme, bizim sahada güvenli bir şekilde çalışmamızı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

"Bu işi bir meslek olarak yapmak istiyoruz"

Düzenlemeye ilişkin talep ve beklentilerini de dile getiren Karaman, "Biz aslında serbest çalışmak istiyoruz. Yanlışımız varsa izin verilmesin, hangi sorumluluğu almamız gerekiyorsa o sorumluluğu alalım, hangi denetime tabi tutulacaksak bu denetime tabi tutulalım ama yeter ki biz sahada serbest çalışabilelim." diye konuştu.

Çalışma saatlerinin belirsizliği ile koşullarının sağlık açısından zorluğuna değinen Karaman, "Bakanlıklar ve belediyeler el atar da bu atıklar kaynağında ayrıştırılırsa biz de o attıkları daha sağlıklı şekilde toplamış oluruz. Tabii ki sosyal güvencemiz de mutlaka olsun istiyoruz. Bu işi bir meslek olarak yapmak istiyoruz." dedi.

"Çoğu ülkenin finansmanla başardığını biz emeğimizle başarmaya talibiz"

Atıkları sadece kendilerinin değil, ek iş yapanların da toplandığına dikkati çeken Karaman, "Biz ailelerini geçindirmek zorunda olup, her gün bu işi yapan insanların artık sistemli bir şekilde atık toplamasını istiyoruz. Geçen yıl yüzde 12,13 atık toplama oranlarımız vardı, bakın bir yılda yüzde 22- 23 ülkede toplanan atık miktarı. Gelecek yıl hedef yüzde 35 ama bizlere yönelik bir çalışmanın olacağını varsayarsak, ki zaten olacağını biliyoruz, şu anki toplanma oranlarının gelecek yıl iki katını toplayacağımızı biliyoruz. Diğer ülkelerde atıkların toplanması finans edilerek başarı sağlanıyor. Biz finansman da istemiyoruz. Hiç kimse bize finansman da sağlasın istemiyoruz. Biz yeter ki serbest çalışalım, çoğu ülkenin finansmanla başardığını biz emeğimizle başarmaya talibiz." diye konuştu.

Karaman, evlerdeki atıkların 2018 öncesinde çok fazla ayrıştırılmadığını belirterek, Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesiyle 2018'den sonra farkındalığın daha da arttığının altını çizdi.

"Çözerse bu işi artık bakanımız Murat Kurum çözer"

Atık toplayan vatandaşların da kendilerine atıklarını almaları için talepte bulunduğunu anlatan Karaman, "Sadece toplumdan şunu talep ediyoruz, biz yanlış insanlar değiliz. Biz bu işi emeğimizle, alın terimizle, hiçbir yanlışa bulaşmadan yapıyoruz. Amacımız evimize ekmek götürmek, ailelerimize bakmak. Çözerse bu işi artık bakanımız Murat Kurum çözer, tek ümidimiz o kaldı, çözeceğine de canı gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Murat Kurum, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak atıkları toplayıcıları, koşullarını iyileştirecek düzenlemeyi bekliyor - Son Dakika


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