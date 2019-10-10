Son Dakika Haberleri: Sokak basketbol turnuvası için başvurular başladı
Son Dakika Spor Sokak basketbol turnuvası için başvurular başladı

Sokak basketbol turnuvası için başvurular başladı

37 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Sokak Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.

Sokak basketbol turnuvası için başvurular başladı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Sokak Basketbol Turnuvası için başvurular başladı. Turnuvaya, 15 yaş ve üzeri dileyen herkes katılabilecek.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğünce 33 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenleniyor. Erkek ve bayanlar için iki ayrı kategoride düzenlenecek olan turnuvada her takım en az üç en fazla dört oyuncudan oluşacak. 15 yaş ve üzeri dileyen herkesin katılabileceği turnuvada İlk üçe giren takım ve sporculara kupa ve ödülleri turnuva bitiminde düzenlenecek törenle verilecek.


Turnuvaya katılmak isteyenler 18 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Gülbahçe yanındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne listeleriyle birlikte başvuru yapabilecek. - NEVŞEHİR

basketbol, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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