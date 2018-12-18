Son Dakika Haberleri: Sokak Basketbolu'nda Final Heyecanı

Sokak Basketbolu'nda Final Heyecanı

3 saat önce

3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda final heyecanı, Dörtyol Meydanı'nda yaşanacak. Şampiyonlar ödüllerini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun elinden alacak.

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Esenler Belediyesi'nin, "Esenler'de Basketbol, Spor Yap Bol Bol" sloganıyla gerçekleştirdiği, 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda final müsabakalarına gelindi. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen turnuva, 20 Ekim Cumartesi günü oynanan müsabakalarla başladı. Turnuva, "Veteran Erkekler", "Genç Erkekler", "Bayanlar" kategorilerinde 113 takım, 224 resmi müsabaka, 100'ün üzerinde hazırlıkmaçı ve 452 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

FİNALDE MÜCADELELERİ BELLİ OLDU

Birbirinden çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalara sahne olan turnuvada final heyecanı yaşanıyor. Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde finale çıkmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Genç Erkekler'de; Amiral, Yaşam Spor, A.F.B ve Devran Koleji, Veteran Erkekler'de; Milli Birlik, Miha, Bölge ve T.E.F, Bayanlar'da ise A.G.N, Forza ATL, Uyumsuzlar ve Oruç Reis takımları finale adını yazdırdı. Final karşılaşmaları, 23 Aralık Pazar günü, saat 11.45-16.30 saatleri arasında Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek.

ÖDÜLLER BAŞKAN GÖKSU'DAN

"Veteran Erkekler", "Genç Erkekler", "Bayanlar" kategorilerinden 12 takımın mücadele edeceği final etabı, Dörtyol Meydanı'nın da kurulacak olan özel portatif sahada oynanacak.Turnuvada üç kategoriden dereceye giren takımlar çeşitli ödüller kazanacak. Her kategoriden şampiyon takım 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncüler 3 bin TL, dördüncü takımlar ise bin TL tutarında spor mağazası hediye çeki ve basketbol topugibi çeşitli hediyeler kazanacak. Turnuvada başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:01 Kaynak: Bültenler

Göksu, Dörtyol, Esenler, Güncel
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