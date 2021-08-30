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Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı - Son Dakika

Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı

30.08.2021 13:37
Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı, System.String[]

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda final günü heyecanı yaşandı.

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda final günü heyecanı yaşandı.

Bu yıl ilki düzenlenen 3X3 Çayırova Sokak Basketbolu'nun ikinci gününde müsabakalar saat 16.00 itibariyle oynanmaya başladı. İlk gün tur atlama sevinci yaşayan 24 takım sahadaki yerlerini aldı. 8 gruptan oluşan ikinci tur aşamasında gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar çeyrek final hakkı kazandı. Çeyrek finallerden itibaren tek maç eleme sistemiyle oynanan maçlar sonucunda finale çıkma hakkını Diş Perileri ve Air Ball takımları kazandı. Dolu tribünler önünde oynanan müsabakada maç içerisinde galip taraf sürekli el değiştirirken son saniye ikiliği ile maçı kazanan taraf 21-20 skor ile Air Ball takımı oldu. Şampiyonluk kupası ve 3.000 TL hediye çekinin sahibi olan Air Ball şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı. Turnuvanın yanı sıra üçlük atma yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmanın kazananı lise öğrencisi Mert Hayat oldu. 3 aşamalı yapılan turnuvada ilk turu başarıyla geçen yarışmacılar üst turda olmaya hak kazanırken, üst turda en yüksek skora ulaşan iki yarışmacı finale çıktı. Finalde Serdar Öztürk'ü mağlup eden Mert Hayat şampiyonluğa ulaşırken, 1000 TL hediye çekinin de sahibi oldu. Üçlük yarışmasını ve turnuva mücadelelerinin anlatımını deneyimli spiker Refik Kestem gerçekleştirdi.

Başkan Çiftçi basketbol oynadı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ikinci gün de turnuvaya katılım gösterdi. Sahada basketbol oynayan Başkan Çiftçi, izleyenlerden alkış aldı. Maç sonrasında üçlük atma yarışmasını izleyen Çiftçi, final maçında da tribündeki yerini aldı. Final maçı sonrası Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ile birlikte kazananlara ödüllerini veren Başkan Bünyamin Çiftçi, "Bir çok dalda çocuklarımıza, gençlerimize hizmet veriyoruz. İki sene içerisinde yüzmede karatede Türkiye 1.miz ve Türkiye 2.miz oldu. Mili takıma oyuncular kazandırdık. Avrupa 1.si olduk. Karatede Avrupa 7.si olduk. İnşallah bu tür faaliyetleri her sene yapacağız, imkan bulursak senede iki defa yapacağız'" dedi.

Karizma Showla bitti

Turnuva maçlarının ardından Karizma Show ekibi sahne aldı. Akrobasi sınırlarını zorlayan hareketleri ve smaçlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan ekip yaptıkları gösteri ardından izleyicilerden alkış topladı. Karizma Show'un gösterisinin ardından Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi. - KOCAELİ

Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı
Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı
Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı
Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı

Türk Lirası, basketbol, Çayırova, Çiftçi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sokak basketbolunda final heyecanı yaşandı - Son Dakika Spor


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