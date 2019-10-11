Son Dakika Haberleri: Sokak canlarına şarkılı destek
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Sokak canlarına şarkılı destek

21 dakika önce

İkili, şarkıdan elde edilecek gelirin sahipsiz hayvanlara gideceğini açıkladı: "Türkiye'deki sahipsiz hayvanlara el uzatmak istedik.

Sokak canlarına şarkılı destek, System.String[]

İkili, şarkıdan elde edilecek gelirin sahipsiz hayvanlara gideceğini açıkladı: " Türkiye'deki sahipsiz hayvanlara el uzatmak istedik. Şarkımızın tıklanma gelirini Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP'a bağışlamaya karar verdik."

Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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