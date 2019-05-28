Sokak devriyesine çıkan Selefilere para cezası

ALMANYA'da 27 ile 37 yaşlarındaki yedi Selefi, 2014 yılının eylül ayında Wuppertal kentinde üzerinde şeriat polisi yazan turuncu yeleklerle sokak devriyesine çıkmış, bar, lokal ve sokakta gördükleri kişileri durdurarak alkol içmemeleri, geneleve gitmemeleri, uyuşturucu kullanmamaları ve...

ALMANYA'da 27 ile 37 yaşlarındaki yedi Selefi, 2014 yılının eylül ayında Wuppertal kentinde üzerinde şeriat polisi yazan turuncu yeleklerle sokak devriyesine çıkmış, bar, lokal ve sokakta gördükleri kişileri durdurarak alkol içmemeleri, geneleve gitmemeleri, uyuşturucu kullanmamaları ve kumar oynamamaları yönünde uyarılarda bulunmuştu. Şeriat polisi imzalı bildiriler de dağıtmışlardı.



TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIMDAN BEŞ YIL HAPİS



Yakalanan yedi sanık 2016 yılında yapılan yargılanmada beraat etmişti. İlk mahkeme sanıkların giydiği yeleklerin üniforma sayılmayacağına hükmetmiş, Federal Yargıtay ise beraat kararını temyiz etmişti. İkinci yargılamada hakim üç sanığı üniforma yasağı ile ilgili yasalara muhalefetten, dört sanığa da suça ortak olmaktan para cezası verdi. Gruba, Müslümanlığı seçen Sven Lau liderlik yapıyordu. 38 yaşındaki Lau, terör örgütlerine militan gönderen bir yapıya yardım suçundan da 2017 yılında beş yıl hapis cezası almıştı.

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