Sokak düğünü ve asker eğlencesinde koronavirüse rağmen halay çektiler - Son Dakika

BURSA'daki sokak düğünü ve asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde dün akşam yapılan sokak düğünü ile Osmangazi'nin Dikkaldırım Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Çok sayıda kişi, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe saydı. Düğün ile eğlenceye katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tapki gösterdi. Polis ekipleri ise Bursa'da asker uğurlama törenlerinin 8 Temmuz'da yasaklanmasına rağmen eğlence düzenleyen kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.