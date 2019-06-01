Son Dakika Haberleri: Sokak düğünü yasağına esneklik getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Sokak düğünü yasağına esneklik getirildi

26 dakika önce

Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden Manisa'nın Salihli ilçesinde yasaklanan sokak düğünlerinde düzenleme yapıldı.

Sokak düğünü yasağına esneklik getirildi, System.String[]
Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden Manisa'nın Salihli ilçesinde yasaklanan sokak düğünlerinde düzenleme yapıldı.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gelen talepler ve vatandaşların mağdur olmaması için belirlenen kurallar dahilinde sokaklarda düğün, nişan ve diğer kutlama faaliyetlerinin yapılabileceğini açıkladı. Konuya ilişkin Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"ne istinaden açık alan ile sokaklarda düğün, nişan ve benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Ancak gelen yoğun talepler ve önceden yapılmış planlamalarda halkımızın mağdur olmaması için vatandaşlarımız düğün nişan vb kutlamalarını Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek, Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde trafiği aksatmayacak şekilde, ses seviyesi uygun desibel ölçülerinde olmak ve saat 24.00'ü aşmayacak şekilde yapabilecektir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Zabıta, Manisa, Salihli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tescilli Salihli Kirazı'nda hasat sevinci Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:48:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak düğünü yasağına esneklik getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]