ÇORUM'DA SOKAK DÜĞÜNE BİR GÜN ARAYLA 2 SİLAHLI SALDIRI, 5 YARALI - Son Dakika

Kalabalık nefesini tutup izledi, tüm çabalara rağmen kendini boşluğa öylece bıraktı

ÇORUM'da iki gündür süren düğüne bir gün arayla düzenlenen silahlı saldırılarda, 5 kişi yaralandı. Polis, hastane ve düğünün gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, önceki gece Ulukavak Mahallesi'ndeki düğünde meydana geldi. Sokak üzerinde gerçekleşen düğüne misafir olarak katılan Nurullah D. (22), husumetli olduğu Batuhan Y.?nin (23) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Nurullah D. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İKİNCİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Dün akşam devam eden düğünde oyun oynanırken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle açılan ateş sonucu, Semih T.(19), Emre E.(22)., Musa K.(23), Hüseyin E. (28). bacaklarına isabet eden saçmalarla yaraladı. Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespiti için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaralıların bulunduğu hastanede ve düğünün gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Polis saldırganları arıyor. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.