Sokak düğününde ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyuldu - Son Dakika

Sokak düğününde ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyuldu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe kuralına uymayan yabancı uyruklu gençlerin, yüzlerinde olması gereken maskeleri ellerine alarak sallayıp oynaması salgına adete davetiye çıkardı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe kuralına uymayan yabancı uyruklu gençlerin, yüzlerinde olması gereken maskeleri ellerine alarak sallayıp oynaması salgına adete davetiye çıkardı. Omuzlara alınan bazı gençler de maskeleri ellerinde sallayarak eğlendi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de sokak düğününde eğlenen yabancı uyruklu gençler, devam eden korona virüs salgınının daha da yayılmasına adeta davetiye çıkardı. Düğünde Arapça müzikler çalan ve davul eşliğinde halay çeken gençler sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı. Omuzlara alınan bazı gençlerin de yüzlerinde olması gereken maskeleri ellerinde sallayarak oynaması salgının yayılmasına adeta davetiye çıkardı. Sağlık Bakanlığının Türkiye'de korona virüs rakamlarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Konya'da, sokak düğününde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çekip oynayan gençler, mahalle sakinleri ile düğünü gören vatandaşların tepkisini çekti. Sokak düğünü saat 23.00 sıralarında gürültü şikayeti üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin uyarısı üzerine sona erdirildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:13
Kaynak: İHA
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