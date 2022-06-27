Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı

27.06.2022 00:29
Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir sokak düğününde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir sokak düğününde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak düğününde husumetliler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda U.G. isimli şahıs, F.G. ile E.G.'yi tabancayla yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli şahıs U.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat yapıldı. Kurşunun isabet etiği bir araç da zarar gördü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu
Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 00:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement