Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı

27.06.2022 08:57

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir sokak düğününde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir sokak düğününde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak düğününde husumetliler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda U.G. isimli şahıs, F.G. ile E.G.'yi tabancayla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli şahıs U.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat yapıldı. Kurşunun isabet etiği bir araç da zarar gördü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(Hasan Ay - İHA)

YORUMLAR
500
Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 10:40:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak düğününde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement