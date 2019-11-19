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Sokak hayvanına eziyet eden şahısları uyarırken darp edildi

7 saat önce

Eskişehir'de bir şahıs, yol kenarında duran köpeğin üstüne araç süren bir grubu uyarması neticesinde 4 kişi tarafından darp edildi.

Sokak hayvanına eziyet eden şahısları uyarırken darp edildi, System.String[]

Eskişehir'de bir şahıs, yol kenarında duran köpeğin üstüne araç süren bir grubu uyarması neticesinde 4 kişi tarafından darp edildi.


Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesinde yaşandı. 17 Kasım saat 18.00 sıralarında A.S.A. (37) isimli şahıs, yolun kenarında duran köpeğin üzerine araç sürüldüğünü gördü. Daha sonra A.S.A, aracı durdurarak, sürücüyü ve araç içerisindeki şahıslar uyardı. Bu esnada, H.İ.N. (33), M.A. (33), G.E. (45), S.Ş. (31) isimli şüpheliler, kendilerini köpek konusunda uyaran A.S.A.'yı darp etti.


Öte yandan olayın ardından kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak, haklarında 'Kasten Yaralamadan' işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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