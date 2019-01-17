Sokak Hayvanları Aç Bırakılmıyor

Karapınar Belediyesi, ilçede etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Karapınar Belediyesi, ilçede etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.



Gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulunan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Hz. Ömer 'Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' diyor. Biz de kar yağışının etkili olduğu ilçemizde doğada yaşayan hayvanların rahat beslenebilmesi ve bu zorlu şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için doğal ortama yiyecek bırakıyoruz. Geldiğimiz dönemden itibaren gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamız kış ayları boyunca her yıl devam etmektedir." dedi.

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