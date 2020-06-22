Sokak hayvanları aç bırakılmıyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, şehrin sessiz bireyleri için çeşitli noktalara mama bırakmaya devam ediyor.



Pandemi süreci boyunca duyarlı vatandaşların sokağa sıklıkla çıkamamasından dolayı yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin belli noktalarında rutin aralıklarla mama ve su bırakan Adıyaman Belediyesi, şehrin sessiz sakinlerini yine unutmadı.



Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, şehrin belli noktalarında yemleme çalışmalarının yapıldığını söyleyen yetkililer, bu çalışma sayesinde sokak hayvanlarının aç bırakılmadığını dile getirdi.



Adıyaman Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarını takdirle karşılayan hayvan severler ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç önderliğinde tüm ekibe teşekkür etti. - ADIYAMAN