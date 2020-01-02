Sokak hayvanları aç kalmasın diye mama bıraktılar - Son Dakika

Düzce Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Daha önce yerleştirilen besleme noktalarına mama konularak sokakta yaşayan canlıların beslenmesi sağlanıyor.



Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kendi bünyesinde üretilen Besleme Odak Noktalarına soğuk kış günlerinde özel ilgi gösteriyor. Saha ekipleri ile birlikte şehir merkezine yerleştirilen odak noktalarını gezen Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri Hayvanları Koruma Derneği ve Veteriner Derneğinden yetkililerle birlikte odak noktalarına mama koydu. Sokak hayvanlarının aç kalmaması amacıyla yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan "Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Bey ve Veteriner Derneği Başkanı Şerif Ali Bey ile birlikteyiz. Daha önceden de dediğimiz gibi, beslenme odaklarımızı belli yerlere yerleştirmeye başladık. Bu çalışmamıza il genelinde devam edeceğiz. Bu konuda ilgili STK temsilcilerimizin fikirlerini aldık. İnşallah gelecek günlerde bu hizmetlerimiz devam edecek. Bizim vatandaşlardan tek ricamız bu noktalar çöp atılacak yerler değil. Su ve mama eksiği olunca belediyemizi arasınlar, kendileri de destek olabilir" şeklinde konuştu.



Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren STK temsilcileri de "belediyemize bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, her ihtiyaca hızla cevap veriliyor, bundan memnunuz. Özellikle soğuk havalarda sokak hayvanları aç kalıyor ve üşüyor. Bu anlamda beslenme odaklarına vatandaşlarımız da duyarlı olsun. Korunması konusunda vatandaşlarımız duyarlı olsun, sokak hayvanları bizim yaşam ortaklarımız, belediyemizin buna özen göstermesine teşekkür ediyoruz" dediler. - DÜZCE