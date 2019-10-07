Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanları Altındağ Belediyesi'ne emanet
Son Dakika Güncel Haber

Sokak hayvanları Altındağ Belediyesi'ne emanet

38 dakika önce

Sahipsiz sokak köpekleri, Altındağ Belediyesi tarafından tedavi altına alınıyor.

Sokak hayvanları Altındağ Belediyesi'ne emanet, System.String[]

Sahipsiz sokak köpekleri, Altındağ Belediyesi tarafından tedavi altına alınıyor.


Kısırlaştırılan ve tedavisi tamamlanan hayvanlar yeniden yaşadıkları bölgeye bırakılıyor. Altındağ'ın farklı bölgelerinde yaşayan sokak köpekleri, Altındağ Belediyesince Veteriner Hekim ve hayvanseverler gözetiminde tedaviye alınıyor. Sahipsiz sokak köpekleri aşıları tamamlanıp kısırlaştırıldıktan ve tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden alındığı yere özenle bırakılıyor. Altındağ genelinde sık sık hayvanseverlerle birlikte çalışma yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar, "Hayvanseverler ve bölge halkı tarafından bakılan sahipsiz köpeklerin her birini anestezi enjekte ederek bulundukları yerden alıyoruz. Bazısı hasta, bazısının bakıma ihtiyacı var. Ancak her birinin öncelikle kısırlaştırılması gerekiyor. Hayvansever arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hepsi bizim kontrolümüz altında İşlemler tamamlandıktan sonra yine hayvansever arkadaşlarımızın desteği ile aldığımız yere geri bırakıyoruz" dedi.


Yaşam alanlarına geri bırakılıyor


Altındağ Belediye Başkanı Dr. Asım Balcı, Altındağ sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığının altını çizdi. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yerel yönetimlere de görevler düştüğünü söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak biz görevimizi özenle yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarını bulundukları yerden özenle alıyor, tedavi ve kısırlaştırma süreçlerini tamamlıyor ve tekrar yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Ayrıca, tam donanımlı ve modern bir hayvan barınağımız var. Her konuda hayvanseverlerle iş birliği içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:26:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanları Altındağ Belediyesi'ne emanet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]