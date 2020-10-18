Sokak hayvanları bakım evi projesinin inşasına başlandı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları bakım evi projesinin inşasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetler daha modern koşullarda verilecek. Avrupa standartlarındaki merkez 1162 köpek, 732 kedi kapasiteli olacak.

Belediye tarafından tahsisi alınan Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi'ndeki 84 bin metrekare alan üzerinde uygulanan projede, 42 bin metrekaresi inşaat sahası, 6 bin metrekare kapalı alan ve geri kalan alan ise rezerv olarak ayrıldı.

Güvenlik binası, ön kayıt acil, personel binası, yavrulu anne bölümleri, mama deposu gibi yapıların temel kazılarının tamamlandığı projenin izolasyon ve betonarme imalatları devam ediyor.