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BALIKESİR - Sokak hayvanları Balıkesir'deki modern merkezde bakılıyor - Son Dakika

BALIKESİR - Sokak hayvanları Balıkesir'deki modern merkezde bakılıyor

30.12.2021 12:40

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 2017'de açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar binlerce sokak hayvanına hizmet verildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 2017'de açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar binlerce sokak hayvanına hizmet verildi.

Büyükşehir Belediyesince Tarım ve Orman Bakanlığının da katkılarıyla sokak hayvanları için 5 milyon lira yatırımla kurulan 20 bin 500 metrekarelik modern tesis, şimdiye kadar 19 bin 102 sokak hayvanına ev sahipliği yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı tesiste ameliyathane, röntgen ve diğer tıbbi cihazlar da bulunuyor.

Tesisten 4 bin 725 hayvan sahiplendirildi. Ayrıca 16 bin 500 hayvanın hem bakımı hem kısırlaştırılması tamamlandı.

Ziyarete açık olan ve çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için etkinliklerin gerçekleştirildiği merkezde 9 veteriner hekim, 6 tekniker, 1 radyoloji teknikeri ve 20 diğer personel olmak üzere 36 kişi görev yapıyor.

Çoğunlukla köpeklerin bulunduğu tesisin sakinlerinin günlük bakımları, temizlikleri ve tedavileri aksatılmadan özenle gerçekleştiriliyor.

Uzman veterinerler, kedi, köpek, baykuş, bukalemun gibi farklı türlerdeki birçok hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturuyor.

"Hayvan barınağımız için çokça paydaşımız var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine, 20 ilçe belediyesiyle sokak hayvanlarının daha sağlıklı yaşamaları için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

Hayvanlara yönelik çalışmalarına değinen Yılmaz şöyle devam etti:

"Biz sokak hayvanlarımızı tamamen sahiplenen bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri koordinasyonu yaşıyoruz. Burada sokaktaki hayvanlarımızın zor şartlarda beslenmesinden tutun hayvanseverlerimizle beraber onlara mama takviyesi yapıyoruz. Barınağımızda veteriner hekimlerimizle başta küpeleme, hırçın olan hayvanları dinlendirme, ehlileştirme hizmetini veriyoruz. Hayvan barınağımız için çokça paydaşımız var. Bunlardan biri gönüllülerimiz. Başka bir uygulamamız da yemek işi yapan firmaların kazandan dökülmeden artan yemeklerini kompost haline getirdiğimiz yiyeceklerle emeklerle hayvanlarımızı besliyoruz. Böylece israfı engellediğimiz gibi hayvanların da sağlıklı beslemesini sağlıyoruz."

"Veterinerlik hizmeti de sağlıyoruz"

Yılmaz, "Hayvanseverlerimizle beraber bakım şartları ne olursa olsun hem kedilerimize hem de köpeklerimize düzenli bakım yapıyoruz, veterinerlik hizmeti de sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sahiplendirmeyle ilgili de kampanya yürüttüklerini anlatan Yılmaz, buna öncelikle okullar ve devlet daireleriyle başladıklarını, hayvan sahiplenenlere mamalarını ve barınma için kulübelerini verdiklerini, düzenli tedavilerini yaptıklarını dile getirdi.

Veterinerlik hizmeti talep edenlerin ayağına kadar gittiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yerinde bakım yaptığımız 'Vetbüs' dediğimiz otobüsümüzle, aynı bir 112 donanımlı ambulans gibi ameliyat etme ve her türlü müdahale etme şansımız olan aracımızla hayvanları gidip tedavi ediyoruz. Serum takıp kısırlaştırma çalışmalarını yerinde yapabiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu konu belediyelerin ciddi bir şekilde ele alması gereken bir konudur. Biz ilçe belediyelerimizle sokak hayvanlarımızın kontrol altına alınması, küpelenmesi, orantısız üremesi ve sahiplendirme çalışması yapıyoruz."

BALIKESİR - Sokak hayvanları Balıkesir'deki modern merkezde bakılıyor
BALIKESİR - Sokak hayvanları Balıkesir'deki modern merkezde bakılıyor
BALIKESİR - Sokak hayvanları Balıkesir'deki modern merkezde bakılıyor

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Balıkesir, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Sokak hayvanları Balıkesir'deki modern merkezde bakılıyor - Son Dakika


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