Sokak hayvanları bayramda da unutulmadı - Son Dakika

Yalova'da, bayram süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için oluşturulan ekipler, hayvanların yaşam alanlarına yem ve mama bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında valilik koordinesinde görev alan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, temin edilen yem ve mamaları sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere ulaştırdı.

DKMP Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarını beslemek üzere komisyonlar oluşturmuştuk. 4 gün boyunca 42 kişiye beslemeye katılabilmeleri için olur alındı. Bu 42 kişi bayram sürecinde sokak hayvanlarını beslemekle yükümlüler. Ekiplerimiz günlük olarak hem doğada hem de kent merkezinde yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız bu kısıtlama süresinde de hayvanlarımızın aç kalmalarının önüne geçmek. Şu ana kadar 3850 kilogram yem dağıtımı gerçekleştirildi. Bu 3 günlük kısıtlama döneminde ise 680 kilogram yem dağıttık. Ayrıca meydanda bulunan güvercin ve kuşlarla ilgili de 450 kilogram buğday alınarak dağıtıldı."