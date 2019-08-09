Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmayacak
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Sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmayacak

30 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Kurban bayramında da hizmet vermeye devam ediyor.

Sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmayacak, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Kurban bayramında da hizmet vermeye devam ediyor. Hasta bakıcısından, veterinere kadar personelin tam kadro görevde olacağı bakım evi 7/24 hayvan dostların yardımına koşmak için hazır bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'ne bağlı sahipsiz hayvan bakım evi, minik dostlarımız için Kurban Bayramında da görev başında olacak.

Bakım evi, bayram tatili boyunca 2 Veteriner, 1 Veteriner sağlık teknisyeni, 7 hayvan ve hasta bakıcı, 1 hayvan koruma ve kontrol ekibi, 1 enformasyon kayıt görevlisi ile 1 adet Acil müdahale ambulansı, hayvan koruma ve kontrol aracı ve 2 adet hizmet aracı ile 7/24 hayvan dostların yardımına koşacak.

20 bin su ve yem kabı yerleştirildi

Ayrıca ekipler tarafından, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içinde bulunan beslenme odakları, kedi evleri günlük temizlenecek. Minik dostların mama ve su takviyesi kesintisiz devam edecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıktan dolayı mevcut su ve yem kaplarına takviye olarak 20 bin su kabı ve yem kabı sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleştirildi. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
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