Sokak hayvanları besleniyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarına merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlarda da devam ediyor.



Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde korona virüsle mücadelenin sürdüğü bugünlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara sağladığı mama desteğini aksatmıyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, kırsal alanlarda ve kent merkezinde kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. - ESKİŞEHİR