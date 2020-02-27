"Sokak hayvanları beslenme noktalarında beslenmeli" - Son Dakika
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"Sokak hayvanları beslenme noktalarında beslenmeli"

6 saat önce

Başakşehir'de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara ortaokul öğrencileri de katıldı.

Başakşehir'de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara ortaokul öğrencileri de katıldı. 20 öğrenci, Şamlar Mahallesi'nde bulunan besleme noktasındaki sokak köpeklerini besledi.

Ortaokul öğrencisi Zeynep Nur Arslan, sokak hayvanlarını beslerken aklına bunu okul arkadaşlarıyla birlikte yapma fikri geldi.Konuyu öğretmenleri ve arkadaşlarına anlatınca hep birlikte harekete geçtiler. Okul yönetimi ve Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği program kapsamında 20 öğrenci, Şamlar Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

EKİPLER ÖĞRENCİLERE HAYVANLARI NASIL BESLEYECEKLERİNİ ANLATTI

Başakşehir'deki diğer 29 noktasında olduğu gibi Şamlar Mahallesi'ndeki besleme alanında da Başakşehir Belediyesi ekipleri belirli periyotlarla hayvanları besliyordu. Bu kez talep üzerine öğrencilerle birlikte besleme noktasına geldiler. Ekipler, öğrencilere eldiven dağıttıktan sonra hayvanların nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Öğrenciler, daha sonra mama dolu kapları köpeklerin önüne bırakarak beslenmelerini izledi.

Arkadaşı Zeynep'in projeyi kendilerine anlatmasının ardından gönüllü olduğunu söyleyen Kayhan Özaydın, "Ben zaten evimin yakınındaki besleme noktasında hayvanları besliyorum. Bu etkinliği duyunca da hemen mama alıp katılmak istedim" dedi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Feride Taşkan da, projenin amacının öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak olduğunu belirterek, "Çocuklar bu etkinlikle sokak hayvanlarına karşı duyarlılık kazandı. Başakşehir Belediyesi'nin katkısıyla proje başarıya ulaştı" diye konuştu.

YİYECEKLE BESLENEN SOKAK HAYVANLARINDA DERİ HASTALIKLARI GÖRÜLÜYOR

Sokak hayvanlarının gelişigüzel beslenmesinin çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığına işaret eden Başakşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Yunus Kanlı, "Çeşitli yiyecekler ve et parçalarıyla beslenen sokak hayvanlarında deri hastalıkları görülüyor. Bu nedenle besleme noktalarında kontrollü besleme önemli. Sokak hayvanlarını beslemek isteyenlerin besleme noktalarına gitmeleri ya da bizimle temas kurmaları yeterli" şeklinde konuştu.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
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