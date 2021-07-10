İSTANBUL-SOKAK HAYVANLARI ETKİNLİĞİNDE POP MÜZİK SANATÇISI YONCA LODİ OĞLUYLA SAHNE ALDI - Son Dakika

Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde düzenlenen sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi "Pet'N Play" etkinliğinde Türk pop müziği sanatçısı Yonca Lodi 17 yaşındaki oğlu Egehan ile ilk kez sahneye çıktı.

Oğlu Egehan ile ilk kez sahneye çıkan Lodi, Egehan'ın daha önce okul etkinliklerinde sahne aldığını fakat ilk kez gerçek bir sahnede kendisiyle sahne almasının heyecanı içinde olduğunu söyledi. Gelecekte müzisyen olup olmak istemediği sorusuna Türkiye'de müzisyen olmanın oldukça zor olduğunu düşündüğünü söyleyerek cevapladı. Sahnesi bittiği halde bir şarkı daha söyleyen Egehan'ın bu hareketi için annesi "Sahne aşkı işte böyle bir şey" dedi. Yarın da devam edecek festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.