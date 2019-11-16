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Sokak hayvanları görücüye çıktı

6 saat önce

- Sokak hayvanları görücüye çıktıMUĞLA - Bodrum Hayvan Hakları Derneği'nin hayvan sahiplendirme etkinliğinde çok sayıda sokak kedisi ve köpeği sahiplendirildi.

- Sokak hayvanları görücüye çıktı

MUĞLA - Bodrum Hayvan Hakları Derneği'nin hayvan sahiplendirme etkinliğinde çok sayıda sokak kedisi ve köpeği sahiplendirildi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği, Bodrum Belediyesi ve Oasis Alıveriş Kültür ve Eğlence Merkezi işbirliği ile Torba Mahallesi'ndeki barınaktan getirilen hayvanlar sahiplendiriliyor. Yaklaşık 2 senedir belirli aralıklarla düzenlenen etkinliğin son ayağında da çok sayıda kedi ve köpek sahiplendirildi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yaptığı açıklamada hayvanseverlere 'satın almayın, barınaktan sahiplenin' çağrısında bulunarak şöyle konuştu: "Normalde barınaklardan isteyen istediği zaman hayvan sahiplenebilir. Oasis'te hayvan dostu bir alış veriş merkezi. Dolayısıyla 2 senedir onlarla işbirliği içinde bu etkinliği yapıyoruz. Ortalama 7-8 köpek, 2-3 kedi sahiplendirmelerimiz oluyor. Bunların takiplerini yapıyoruz. Geçen ay 7 köpek, 5 kedi sahiplendirdik. Vatandaşları bekliyoruz. Bunlar, barınaktan getirdiğimiz canlılar ama buraya gelemeyenler de mutlaka barınaklardan sahiplensinler, satın almasınlar.

Sokak hayvanları görücüye çıktı

Bodrum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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