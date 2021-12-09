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Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor - Son Dakika

Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor

09.12.2021 16:26

Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Gedik, kendisini sokak hayvanlarına adadı.

Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Gedik, kendisini sokak hayvanlarına adadı. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusunda yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının beslenmesini yapan Gedik, hasta olan hayvanların da tedavisini üstleniyor.

Doğa Dostu Kampüs Projesi kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusuna sokak hayvanları için barınaklar yaptıran Doç. Dr. Esra Gedik, üniversite ve yurtlardan topladığı yemek artıkları ile üniversite yerleşkesindeki sokak hayvanlarının her gün beslenmesini yapıyor. Beslenmenin yanı sıra sokak hayvanlarının bakımlarını yapan Gedik, hasta olan hayvanların da tedavisini yaptırıyor.

Kendi aracıyla hayvanların beslenmesi için üniversite kampusunu gezen Gedik'i gören sokak hayvanları da Gedik'in gelme saatini biliyor ve her gün aynı saatte Gedik'i beslenme odaklarında bekliyorlar.

7 yıldır sokak hayvanlarının beslenmesini yapan ve onlarla mutlu bir yaşam kuran Gedik, toplumda hayvan sevgisinin artmasını ve bu konuda farkındalık oluşmasını hedefliyor.

Doğa Dostu Kampus Projesi'ni 2015 yılında başlattıklarını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Gedik, "Bozok Çevre ve Doğa Topluluğu'nun akademik danışmanıyım. 7 yıldır bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfında sokak hayvanlarının hem beslenmesini yapıyoruz hem de sağlık kontrollerini yapıyoruz. Hayvanlarımızın aşıları tam ve kısırlaştırma işlemlerini yaptırdık. Mamaları bir mama kumbaramız var, bağış yapan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz oluyor. Orada biriktiriyoruz, mamalarımızı alıyoruz. Diğer yandan da eğitim öğretim devam ettiği müddetçe merkez yemekhane açık olduğu için yemek artıklarını topluyoruz ve 7 gün boyunca tatiller de dahil kara kışta olsa bile yemekhanelerden aldığımız yemeklerle hayvanlarımızın beslenmesini yapıyoruz" dedi.

Kampusta yaşamlarını sürdüren hayvanların aşılarının yapıldığını ve hayvanlara teker teker isim verdiğini söyleyen Gedik, "Hepsinin bir ismi var çünkü biz tanışıklık sağlarsak köpeklerle, onların insan canlısı olduklarını, hepsinin bir karakteri olduğunu öğrenci arkadaşlarımıza ve personelimize anlatabilir diye düşündük. Bir de işlevsel olarak yapıyoruz, başlarına bir şey geldiğinde gönüllü arkadaşlarla irtibat kurabilmek için hayvanlarımıza isim verdik. Aramızda hangi köpeğe ne olduğunu bilmek içinde isimlerini koyduk" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor
Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor
Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor
Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor

Bozok Üniversitesi, Sokak Hayvanları, Yozgat, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor - Son Dakika


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